Аттракцион "Камикадзе" завис в воздухе с людьми в Саратове – СМИ

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Экстремальный аттракцион "Камикадзе" завис вместе с людьми в воздухе в саратовском парке "Лукоморье". Об этом сообщает "Газета.ру".

По предварительным данным, горожане висели вниз головой на протяжении 5–7 минут. Многие из застрявших кричали.



Информация о пострадавших не поступала. Причина произошедшего также в настоящее время неизвестна.

Ранее детский батут в Барнауле лопнул и перевернулся. В результате ЧП несколько детей выпали из игрового комплекса. Позднее региональный Минздрав подтвердил, что две девочки получили травмы – их состояние оценивалось как тяжелое и крайне тяжелое.

По предварительным данным, причиной чрезвычайного происшествия стало чрезмерно высокое давление воздуха. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил главе минздрава региона Дмитрию Попову взять на контроль лечение пострадавших при взрыве батута детей. Обстоятельства инцидента уточняются.