Полиция разоблачила вымогавших деньги у пациентов онкоцентра Блохина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве пресекли деятельность группы лиц, взимавших деньги за бесплатные услуги у потенциальных пациентов Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина.

Как сообщила пресс-служба НМИЦ, участники преступной группы рекламировали медицинские услуги с помощью ресурса oncozdrav.ru, имитирующего официальный сайт центра.

Также по многоканальному номеру мошенники предлагали нуждающимися в госпитализации онкологическую помощь, взимая денежные средства за услуги, которые НМИЦ оказывались бесплатно.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции возбудили уголовное дело. Двум участникам преступной группы предъявлено обвинение, сообщает "Вечерняя Москва".

Ранее стало известно, что аферисты рассылают москвичам фальшивые СМС-сообщения о штрафах за нарушение самоизоляции с требованием срочно оплатить их.