Попавшую в столичную больницу с укусами девочку отправят в соцучреждение

Восьмилетнюю девочку, которую со следами от укусов клопов привезли в больницу из столичной школы, на два месяца поместят в учреждение социальной защиты. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на городской департамент труда и социальной защиты населения.
Сейчас с родственниками ребенка работают психологи. Отмечается, что раньше семья не состояла на учете. Помимо школы, девочка ходила на дополнительные занятия и в спортивную секцию.
"По согласию отца девочка направлена в медучреждение для оказания ей медицинской помощи в связи с укусами клопов", – уточнили в ведомстве, пояснив, что за время отсутствия ребенка квартиру приведут в надлежащее состояние.
Со слов побывавших в квартире семьи сотрудников соцзащиты, в доме, где жила девочка, было не убрано и грязно. К тому же стоял резкий запах от использования средств против клопов.
"Для ребенка не было организовано место для сна, приема пищи, отдыха и обучения. Родители высказали готовность включиться в реабилитационный процесс, посещать занятия с психологом по налаживанию детско-родительских отношений", – добавили в департаменте.
Ранее сообщалось, что условия жизни попавшей в больницу с укусами девочки проверит соцзащита. Историей пострадавшей также занялись следователи.
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