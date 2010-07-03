Открытое горение в автоцентре Кемерова ликвидировано

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Пожарным удалось справиться с открытым горением в автосалоне Hyundai в Кемерове. Сейчас они ведут проливку конструкций, передает ТАСС со ссылкой на областной главк МЧС.

Локализацию возгорания объявили в 17:59 по московскому времени. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Ранее крыша автоцентра на Октябрьском проспекте загорелась на площади в одну тысячу квадратных метров. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Тушить пламя приехали 14 единиц техники.

