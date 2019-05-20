В Кемерове загорелся автоцентр Hyundai

Фото: телеграм-канал Раньше всех.Ну почти

Автоцентр Hyundai загорелся на Октябрьском проспекте в городе Кемерово. О пожаре РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

По данным ведомства, горит крыша автосалона. "На месте работают 12 автоцистерн и две автолестницы, всего – 14 единиц техники", – рассказал собеседник агентства. По предварительным данным, площадь пожара достигает 1 тысячи квадратных метров.

Информация о пострадавших уточняется, добавили в пресс-службе.