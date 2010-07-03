На северо-востоке Москвы потушили пожар в жилом доме

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Пожарные потушили возгорание в одном из жилых домов района Марьина Роща. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МЧС РФ по столице.

"Пожар по адресу: площадь Борьбы, дом № 15 ликвидирован", – сообщили агентству.

По этому адресу было загорание в электрощитовой на последнем этаже 8-этажного жилого дома. Огонь частично проник на чердак.

Площадь возгорания составила около 80 квадратных метров. Пожарные спасли одного человека, еще пятерых вывели. Информации о пострадавших нет.