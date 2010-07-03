Одного человека спасли при пожаре в жилом доме в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Пожар произошел в жилом доме на северо-востоке столицы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Загорание случилось в электрощитовой на последнем этаже восьмиэтажного дома по адресу: площадь Борьбы, дом 15. Огонь частично перешел на чердак, площадь пожара составила порядка 80 квадратных метров.

Один человек спасен, еще пятерых вывели. Информации о пострадавших не поступало. Сейчас пожар локализован.

18 мая при пожаре в жилом доме на улице Немчинова были спасены 15 человек. ЧП произошло из-за горения личных вещей и мебели, площадь пожара составила 20 квадратных метров.