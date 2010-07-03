В квартире жилого дома на западе Москвы произошел пожар

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В столичном районе Очаково-Матвеевское случился пожар в квартире жилого дома, передает Агентство "Москва".

Как уточнили в МЧС, возгорание произошло по адресу: улица Веерная, дом 40, корпус 4. Загорелась квартира на шестом этаже 12-ти этажного жилого здания.

Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что случилось возгорание личных вещей и мебели. Площадь пожара составила 7 квадратных метров. В настоящий момент пожар потушен.

Отмечается, что во время ликвидации возгорания с верхних этажей были спасены пять человек. Хозяин квартиры, в которой произошел пожар, был передан сотрудникам скорой помощи.