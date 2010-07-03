Люки в парке 850-летия Москвы укрепили после падения ребенка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Префектура ЮВАО провела проверку в парке 850-летия Москвы после того, как двухлетняя девочка провалилась в люк, передает РИА Новости.

В парке дополнительно укрепили все люки. Кроме того, в них положили металлические листы.

"Девочка в порядке, ее обследовали медики, она сейчас дома с семьей", – заверили в префектуре.

В минувшую пятницу в соцсетях появилось видео, где прохожие вытаскивают девочку, провалившуюся в люк в парке 850-летия Москвы. Позже стало известно, что сам инцидент произошел на неделю раньше.

Ребенка спас 12-летний Дима Мешков. Его спустили в колодец за ноги, и он вытянул малышку на поверхность. Руководство МЧС планирует наградить подростка.

