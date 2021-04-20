Названа предварительная причина смертельного ДТП в Пермском крае

Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

Предварительной причиной аварии в Пермской крае, в которой погибли пять человек, стал выезд ВАЗ-2114 на встречную полосу. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД РФ по региону.

Известно, что, двигаясь по дороге Соликамск – Красновишерск со стороны Соликамска, водитель ВАЗ-2114 на 82-м километре не справился с управлением, выехал на полосу встречного движение, где столкнулся с автомобилем Toyota.

В ГУ МВД рассказали, что в результате ДТП погибли пять человек, среди которых водитель отечественной машины и его 33-летний пассажир, а также 53-летний водитель Toyota и двое его пассажиров – мужчина 1958 года рождения и женщина 1977 года рождения.

На данный момент на месте аварии работают сотрудники полиции. Движение транспорта на этом участке дороги осуществляется в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что под Воронежем на трассе М4 "Дон" произошла крупная авария. Там водитель фуры не справился с управлением и протаранил два грузовика и экскаватор.