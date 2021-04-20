В Амстердаме нашли тело в отсеке шасси самолета

17:08
Фото: AP Photo/Peter Dejong
В отсеке шасси самолета, прилетевшего из нигерийского Лагоса в аэропорт Амстердама Схипхол, обнаружили тело. За расследование данного происшествия взялась королевская военная полиция Нидерландов, сообщили правоохранители в Twitter.
"Мы расследуем обнаружение останков в шасси самолета из Лагоса (Нигерия)", – говорится в сообщении.
Обстоятельства смерти и личность пострадавшего еще устанавливаются. Голландские СМИ полагают, что погибший мог быть безбилетным пассажиром.
1 июля 2019 года в Скотленд-Ярде сообщили, что при посадке самолета Kenya Airways в Лондоне из отсека шасси выпало тело пассажира-безбилетника.
30 июня погибшего мужчину обнаружили в саду у одного из домов в районе Клапхэм. Осматривая воздушное судно, правоохранители нашли в отсеке шасси сумку, воду и небольшой запас еды. Следователи полагают, что безбилетный пассажир мог замерзнуть насмерть в пути.
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