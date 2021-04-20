Водитель сбил пешехода на северо-западе Москвы

Фото: Дептранс Москвы

Автомобиль наехал на пешехода, который перебегал дорогу на красный свет, на северо-западе Москвы. Об этом сообщили в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Маршала Катукова около дома № 19. В результате происшествия у пострадавшего 12-летнего мальчика диагностирован перелом лодыжки.

"Крайне важно соблюдать правила дорожного движения, ведь второго шанса может и не быть. Переходите дорогу только на зеленый свет", – отметили в ведомстве.

На данный момент движение в районе места аварии не затруднено. На месте находятся городские службы, детали происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что автобус сбил пешехода на Большой Никитской улице. По предварительной информации, пострадавший переходил дорогу в неположенном месте.