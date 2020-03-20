В Крыму, Коми и Ростовской области выявили ячейку финансистов ИГ

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Федеральная служба безопасности выявила в Крыму, Ростовской области и Республике Коми ячейку финансистов запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Отмечается, что задержанные подозреваются в создании сети по сбору, аккумулированию и переводу денег.

"Под прикрытием благотворительности на счета террористов и их пособников было перечислено порядка 2 миллионов рублей", – говорится в сообщении.

Ранее сотрудникам ФСБ удалось разоблачить в Твери ячейку международной террористической организации. Ее члены поддерживали боевиков ресурсами.

В ячейку входили уроженцы одной из республик Центральной Азии. Также известно, что лидер террористов принимал участие в боевых действиях против правительственных сил Сирии. Однако информация о том, был ли задержан главарь банды, не уточняется.

Возбуждены уголовные дела об участии в террористической организации и содействии боевикам. Также заведено дело в отношении тех граждан, которые знали о деятельности экстремистов, но скрыли эти данные.