Пожар на складе в ТиНАО локализовали на площади 540 "квадратов"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пожар в отдельно стоящем одноэтажном складском здании в ТиНАО локализовали на площади 540 "квадратов". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

"Благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось не допустить распространение огня и локализовать пожар на площади 540 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало", – говорится в сообщении.

О возгорании на строительном складе в ТиНАО стало известно 20 февраля. Пожар вспыхнул на 21-м километре Калужского шоссе, доме 3В.

До этого сообщалось о возгорании на севере Москвы в 1-м Балтийском переулке, доме 6/21, корпусе 1. Пожар вспыхнул на шестом этаже и чердаке, его локализовали на площади 200 квадратных метров, а позже ликвидировали.

Пожар в недостроенной церкви ликвидировали в Омской области