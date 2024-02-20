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Убитый в Испании летчик-перебежчик Кузьминов имел при себе поддельные документы – СМИ
Фото: informacion.es/RAFA ARJONES
У российского летчика-перебежчика Максима Кузьминова, застреленного в испанском городе Вильяхойоса в Аликанте, был найден поддельный паспорт. Об этом сообщает Испанское информационное агентство EFE.
Близкие к расследованию источники сообщил, что в найденных на теле документах значилась фамилия 33-летнего украинца, тогда как самому Кузьминову было 28 лет.
Агентство также подтвердило, что убитым в Аликанте оказался именно Кузьминов.
Ранее СМИ сообщили, что, предположительно, пилот Кузьминов найден мертвым в Испании. По данным газеты ABC, труп 33-летнего летчика обнаружили на пандусе гаража в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте с несколькими пулевыми ранениями.
В главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины впоследствии подтвердили гибель Кузьминова.
До этого СМИ писали, что летчик Кузьминов угнал вертолет Ми-8 и сбежал на нем на Украину. По словам родственницы мужчины, летчик провел пресс-конференцию на Украине, в ходе которой он рассказал, что с ним были еще двое членов экипажа, которые не знали о плане побега и после посадки на украинской территории не хотели сдаваться.
В СМИ также появилась информация, что в Сети опубликовали видеообращение Кузьминова, где он признался, что за госизмену получил 48,7 миллиона рублей (500 тысяч долларов).
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