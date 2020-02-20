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Происшествия

16:13

СК возбудил уголовное дело после наезда автомобиля на журналиста в Красноярске

происшествия ДТП

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Следственный комитет РФ по Красноярскому краю и Хакасии возбудил уголовное дело после причинения травм журналисту телеканала "Россия" Павлу Брыкину, сообщает "Интерфакс".

Расследование будет вестись по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста.

Об инциденте стало известно днем 20 февраля. Местный житель, находясь за рулем Mercedes, наехал на журналиста при попытке корреспондента взять у него интервью.

Пострадавшего госпитализировали. По данным источников, за рулем автомобиля, совершившего наезд на Брыкина, находился помощник экс-депутата Законодательного собрания Красноярского края Алексей Талюк.

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