Житель Красноярска сбил на иномарке планировавшего взять у него интервью журналиста

Фото: телеграм-канал "Подъем"

В Красноярске местный житель, находясь за рулем Mercedes, совершил наезд на журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.

Инцидент произошел в районе улицы Чернышевского при попытке корреспондента взять у мужчины интервью, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

"Пострадавший с серьезными травмами доставлен в больницу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что врачи оказали пациенту необходимую помощь и заверили, что в госпитализации он не нуждается.

По данному факту была инициирована проверка по признакам воспрепятствования законной деятельности журналиста.

Ранее водитель насмерть сбил пешехода в ТиНАО. Инцидент случился 14 февраля на дороге от Апрелевки в сторону деревни Марушкино. Пострадавший был доставлен в больницу, однако от полученных травм скончался.