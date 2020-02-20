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Происшествия

13:51

Полицейский уволен после нападения на таксиста в Подмосковье

происшествия

Фото: телеграм-канал Hue

Сотрудник полиции, задержанный за нападение и грабеж таксиста в Люберцах, уволен из органов внутренних дел. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

"Сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет установленное законом наказание, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", – заявили в ведомстве.

Отмечается, что на момент инцидента полицейский находился в свободное от службы время в гражданской одежде.

По версии следствия, 16 февраля полицейский со своим знакомым в состоянии алкогольного опьянения избили подвозившего их таксиста, похитили у него 10 тысяч рублей и разбили стекло машины.

Полицейскому предъявлено обвинение в разбойном нападении на водителя такси и умышленном повреждении его имущества. Обвиняемые помещены под домашний арест.

Ранее сообщалось, что в Кирове пьяная женщина угнала автомобиль таксиста, который предложил довезти ее до дома. Инцидент произошел на Солнечной улице. Женщина воспользовалась такси, чтобы добраться до дома, но таксисту сказала, что у нее нет наличных, а ПИН-код от банковской карты забыла.

Водитель согласился ее везти с условием, что заправится за ее счет, поскольку бесконтактная оплата по карте работала. Когда мужчина остановился на заправке и вышел из машины, женщина пересела на водительское сиденье и уехала, оторвав заправочный пистолет.

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