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01:43

Число пострадавших в ДТП в Ростовской области увеличилось до 14

происшествия ДТП

01:43

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Фото: ТАСС/Пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

Количество пострадавших в результате ДТП с участием микроавтобуса на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области выросло до 14 человек, передает ТАСС.

Сообщается, что в момент аварии в автобусе находилось 20 человек. Шесть из них погибли, остальные госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи города Шахты.

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская уточнила, что все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

По ее словам, в лечебных учреждениях 14 пострадавших. Двоих детей вывезли в областную детскую больницу. Их состояние тяжелое. Один ребенок – крайне тяжелый. По поводу взрослых Быковская также подчеркнула, что они все в тяжелом состоянии.
Два человека – крайне тяжелые и находятся в реанимации.

На федеральной трассе М-4 "Дон" столкнулись "Камаз", Hyundai и пассажирский микроавтобус. Ранее сообщалось о 13 пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Ростовской области.

происшествия ДТП

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