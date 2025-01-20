Отрезанная голова найдена в сумке исполнителя духовной музыки в Нигерии

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Отрубленную голову девушки обнаружили в сумке певца Тимилейна Аджайи в Нигерии. О происшествии сообщает телеканал "360" со ссылкой на BBC.

Аджайи исполняет духовную христианскую музыку. На его странное поведение правоохранителям пожаловались прохожие, после чего сотрудники правопорядка провели досмотр. Отрезанную голову нашли в сумке, а остальные части тела – у него дома.

Выяснилось, что жертвой стала 24-летняя Саломе Адайду из Национального корпуса молодежной службы, которая недавно потеряла отца.

Ранее в США полицейские нашли мумию мужчины в туалете дома его матери. Это произошло в городе Окленд, когда правоохранители искали 95-летнюю Надин Паркер по просьбе одного из ее родственников. Выяснилось, что женщину два года назад перевели в дом престарелых, но при проверке ее жилища было найдено мумифицированное тело мужчины.