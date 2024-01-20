Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 января, 08:57

Происшествия

Движение на МКАД после развязки с Волоколамским шоссе восстановлено после ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Движение на внутренней стороне 69-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) после развязки с Волоколамским шоссе восстановлено после ДТП с участием нескольких машин. Об этом заявили в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Проезжая часть освобождена", – сказано в сообщении.

Об аварии с участием нескольких автомобилей на МКАДе после развязки с Волоколамским шоссе стало известно утром 20 января. На месте аварии находятся оперативные службы, которые выясняют обстоятельства произошедшего и информацию о пострадавших.

Пять человек госпитализированы после ДТП в Марьине

Читайте также

происшествияДТП
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика