Движение поездов на Казанском направлении МЖД стабилизировано

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Московская железная дорога стабилизировала график движения поездов на Казанском направлении после ДТП с участием состава и легкового автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали.

"В пути с задержкой следуют несколько пригородных поездов, диспетчеры работают над тем, чтобы сократить опоздание", – говорится в сообщении.

В МЖД отметили, что железнодорожники направили на место аварии ремонтные бригады и восстановительную технику сразу после ДТП. Для движения поездов в реверсивном режиме был открыт один путь, позднее с железной дороги убрали столкнувшуюся с поездом машину. В настоящее время движение восстановлено.

Ранее сообщалось о том, что на перегоне Фаустово – Бронницы Казанского направления МЖД столкнулись поезд и легковушка. В результате происшествия погибли два человека, произошел сбой в движении составов. В результате случившегося было задержано 18 пригородных и 13 пассажирских поездов, семь электричек пришлось отменить.