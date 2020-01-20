Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

20 января, 10:57

Движение поездов на Казанском направлении МЖД стабилизировано

происшествия транспорт ДТП

Фото: vk.com/drive2ramenskoe

Московская железная дорога стабилизировала график движения поездов на Казанском направлении после ДТП с участием состава и легкового автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали.

"В пути с задержкой следуют несколько пригородных поездов, диспетчеры работают над тем, чтобы сократить опоздание", – говорится в сообщении.

В МЖД отметили, что железнодорожники направили на место аварии ремонтные бригады и восстановительную технику сразу после ДТП. Для движения поездов в реверсивном режиме был открыт один путь, позднее с железной дороги убрали столкнувшуюся с поездом машину. В настоящее время движение восстановлено.

Ранее сообщалось о том, что на перегоне Фаустово – Бронницы Казанского направления МЖД столкнулись поезд и легковушка. В результате происшествия погибли два человека, произошел сбой в движении составов. В результате случившегося было задержано 18 пригородных и 13 пассажирских поездов, семь электричек пришлось отменить.

Новости Москвы за 20 января: два человека погибли в аварии с машиной и поездом

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика