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16:25

В ДНР пленили украинского военного

происшествия

16:25

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Фото: ТАСС/Виктор Драчев

В Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявил, что ополченцы взяли в плен украинского военнослужащего. Он приблизился к позициям ДНР, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Об этом сообщает RT.

Его личные данные и сведения о подразделении не сообщаются. Военный подтвердил данные об агрессивных планах украинских властей в ДНР и ЛНР. Пленный добавил, что военнослужащие украинской армии испытывают нарастающее недовольство властями страны и президентом Петром Порошенко.

"В очередной раз подтвердилась информация о том, что украинское командование намеревалось возобновить активную фазу боевых действий и провести наступательную операцию. Боевик подтвердил наши опасения о намерении украинского оккупационного командования провести теракт с применением отравляющих веществ", – сообщил представитель милиции Даниил Безсонов.

Ранее в январе Мещанский районный суд приговорил к 6 годам колонии командира группы разведки ДНР Дмитрия Лысаковского и предпринимателя Петра Чихуна.

происшествия

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