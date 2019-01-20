В ДНР пленили украинского военного

В Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявил, что ополченцы взяли в плен украинского военнослужащего. Он приблизился к позициям ДНР, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Об этом сообщает RT.
Его личные данные и сведения о подразделении не сообщаются. Военный подтвердил данные об агрессивных планах украинских властей в ДНР и ЛНР. Пленный добавил, что военнослужащие украинской армии испытывают нарастающее недовольство властями страны и президентом Петром Порошенко.
"В очередной раз подтвердилась информация о том, что украинское командование намеревалось возобновить активную фазу боевых действий и провести наступательную операцию. Боевик подтвердил наши опасения о намерении украинского оккупационного командования провести теракт с применением отравляющих веществ", – сообщил представитель милиции Даниил Безсонов.
Ранее в январе Мещанский районный суд приговорил к 6 годам колонии командира группы разведки ДНР Дмитрия Лысаковского и предпринимателя Петра Чихуна.
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