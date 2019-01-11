Разведчик из ДНР приговорен к колонии за рейдерский захват в Москве

Мещанский районный суд приговорил к шести годам колонии общего режима командира группы разведки самопровозглашенной Донецкой народной республики Дмитрия Лысаковского и предпринимателя Петра Чихуна, сообщает Агентство "Москва".

Их признали виновными в покушении на мошенничество. Также суд приговорил к 11 годам их сообщника предпринимателя Михаила Чернова. Сейчас он уже отбывает наказание в колонии за мошенничество, поэтому его деяние расценивается как особо опасный рецидив.

Защита Лысаковского не согласна с решением суда и собирается его обжаловать. По словам адвоката Бориса Борисова, в действиях его подзащитного не было состава преступления, и он следовал согласно интересам своего доверителя.

Лысаковского и Чихуна задержали летом 2015 года. Суд установил, что в период с декабря 2012 по май 2015 года бизнесмен Георгий Пирумов, осужденный на 1,8 года колонии общего режима, вступил в преступный сговор со своими знакомыми Черновым, Лысаковским, Чихуном, а также адвокатом Евгением Рыжовым для незаконного завладения здания, расположенного на Гоголевском бульваре в Москве.

Злоумышленники сумели получить в одном из судов Нижнего Новгорода санкции на арест особняка, после чего помещение срочно перепродали за 7,5 миллиона долларов офшорной фирме. При этом переоформить недвижимость они не успели, поскольку начались задержания.

Пирумов заключил сделку со следствием – он получил минимальный срок, отбыл свое наказание и вышел на свободу. В отношении Рыжова уголовное дело выделено в отдельное производство, он объявлен в розыск.