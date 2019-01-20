Дело возбуждено в отношении виновника смертельного ДТП в Южном Тушине

Уголовное дело возбуждено в отношении водителя легковушки, по вине которого произошло смертельное ДТП на северо-западе столицы, сообщает Агентство "Москва".

Авария произошла утром 19 января на улице Свободы. Водитель Lada Largus, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, врезался в такси Volkswagen. Таксист погиб на месте, а его пассажирка получила серьезные травмы и находится в коме.

Виновника аварии задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека".