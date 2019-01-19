Движение по улице Свободы восстановили после ДТП

Движение по улице Свободы, где утром 19 января произошла авария со смертельным исходом, восстановлено. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения в своем Twitter.

В результате ДТП с участием двух автомобилей один человек погиб и один пострадал. Из-за аварии пришлось временно перекрыть участок улицы Свободы от дома 30 до пересечения с улицей Фабрициуса.