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09:35

В результате ДТП на северо-западе Москвы погиб человек

происшествия ДТП

09:35

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Фото: ТАСС/Алексей Белкин

Два автомобиля столкнулись в Южном Тушино. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичное ГИБДД.

ДТП произошло утром 19 января на улице Свободы. В результате аварии один человек погиб и один пострадал.

В Twitter "Московского транспорта" сообщается, что из-за аварии перекрыта улица Свободы от дома 30 до пересечения с улицей Фабрициуса.

Ранее на этой неделе водитель легковушки сбил женщину с двумя детьми на нерегулируемом пешеходном переходе на Шипиловской улице. После ДТП двое детей были госпитализировали.

происшествия ДТП

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