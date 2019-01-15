Двое детей госпитализированы после ДТП на юге Москвы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Водитель легковушки сбил женщину с двумя детьми на нерегулируемом пешеходном переходе на Шипиловской улице. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный главк ГИБДД.

Авария произошла в районе дома №14. Всех пострадавших отвезли в больницу с легкими травмами.

При этом водитель не пытался скрыться с места ДТП. Обстоятельства и причины произошедшего сейчас выясняются.