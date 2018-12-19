Скрябина прокомментировала инцидент с нападением на замглавного редактора "Эха Москвы"

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Лидия Скрябина, которая стала свидетельницей нападения на замглавреда "Эха Москвы" Сергея Бунтмана, рассказала порталу Москва 24, что завтра ее супруг собирается подавать заявление в полицию.

"Еще не подавали (заявления в полицию – М24), мы ведь живем за городом, надо еще всю логистику продумать и в себя прийти от шока. Скорее всего, завтра поедет подавать заявление", – пояснила она.

О нападении Скрябина рассказала на своей странице в Facebook. По ее словам, все случилось вечером 18 декабря у ресторана "Шинок", где отмечался день рождения главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова. Выйдя из заведения, Бунтман случайно задел своим пальто бампер припаркованного автомобиля. В этот момент из машины выскочил водитель, который схватил журналиста за воротник и приставил пистолет к его голове, добавила Скрябина.

Предотвратить драку и стрельбу смог неназванный свидетель произошедшего, который был в числе гостей Венедиктова. Он помог оттеснить нападавшего. К посту Скрябина прикрепила снимок машины нападавшего.

"Страшно, насколько зашкаливает у нас общий уровень озлобления, если водитель по столь ничтожному поводу может бросаться на людей с оружием, даже если у него есть на него разрешение", – написала жена Бунтмана.