На замглавного редактора "Эха Москвы" напали с оружием

Вооруженное нападение на заместителя главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Сергея Бунтмана было совершено у метро "Улица 1905 года". Об этом супруга журналиста Лидия Скрябина написала на своей странице в Facebook.
По ее словам, все случилось вечером 18 декабря у ресторана "Шинок", где отмечался день рождения главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова. Выйдя из заведения, Бунтман случайно задел своим пальто бампер припаркованного автомобиля. В этот момент из машины выскочил водитель, который схватил журналиста за воротник и приставил пистолет к его голове.
Предотвратить драку и стрельбу смог неназванный свидетель произошедшего, который был в числе гостей Венедиктова. Он помог оттеснить нападавшего.
"Страшно, насколько зашкаливает у нас общий уровень озлобления, если водитель по столь ничтожному поводу может бросаться на людей с оружием, даже если у него есть на него разрешение", – написала жена Бунтмана.
К посту Скрябина прикрепила снимок машины нападавшего.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.