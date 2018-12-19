На замглавного редактора "Эха Москвы" напали с оружием

Фото: ТАСС/Павел Бедняков

Вооруженное нападение на заместителя главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Сергея Бунтмана было совершено у метро "Улица 1905 года". Об этом супруга журналиста Лидия Скрябина написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, все случилось вечером 18 декабря у ресторана "Шинок", где отмечался день рождения главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова. Выйдя из заведения, Бунтман случайно задел своим пальто бампер припаркованного автомобиля. В этот момент из машины выскочил водитель, который схватил журналиста за воротник и приставил пистолет к его голове.

Предотвратить драку и стрельбу смог неназванный свидетель произошедшего, который был в числе гостей Венедиктова. Он помог оттеснить нападавшего.

"Страшно, насколько зашкаливает у нас общий уровень озлобления, если водитель по столь ничтожному поводу может бросаться на людей с оружием, даже если у него есть на него разрешение", – написала жена Бунтмана.

К посту Скрябина прикрепила снимок машины нападавшего.