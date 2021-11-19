Пожар в инновационном центре "Сколково" потушен

Фото: телеграм-канал "112"

Пожар в инновационном центре "Сколково" удалось потушить. Об этом заявил ТАСС источник в экстренных службах.

"Пожар ликвидирован", – подтвердил собеседник агентства.

В результате случившегося никто не пострадал.

Возгорание ранее случилось в одной из лабораторий, площадь которой составляет порядка 100 квадратных метров. По данным источника, внутри помещения располагались полимерные материалы.

В тушении возгорания участвовали сотрудники МЧС, а также пожарная охрана "Сколково".