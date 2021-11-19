Пожар в инновационном центре "Сколково" потушен

Фото: телеграм-канал "112"
Пожар в инновационном центре "Сколково" удалось потушить. Об этом заявил ТАСС источник в экстренных службах.
"Пожар ликвидирован", – подтвердил собеседник агентства.
В результате случившегося никто не пострадал.
Возгорание ранее случилось в одной из лабораторий, площадь которой составляет порядка 100 квадратных метров. По данным источника, внутри помещения располагались полимерные материалы.
В тушении возгорания участвовали сотрудники МЧС, а также пожарная охрана "Сколково".