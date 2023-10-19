Участника реконструкции центра РКП заочно арестовали за хищение – СМИ

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Бывшего главу департамента капитального строительства "Роскосмоса" и замначальника департамента аппарата полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Владимира Мешкова заочно арестовали за хищение более 600 миллионов рублей. Об этом пишет "Коммерсант".

Уточняется, что средства выделили из бюджета на реконструкцию стендовой базы Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП) – головной организации "Роскосмоса" по огневым испытаниям жидкостных ракетных двигателей.

Ходатайство о заочном аресте 41-летнего Мешкова рассматривали в Басманном суде, говорится в тексте. Суд вынес постановление, согласно которому находящийся в розыске по обвинению в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК России) фигурант арестован на два месяца.

По информации издания, Мешков сбежал за границу, поэтому срок будет отсчитываться с момента экстрадиции из-за границы или задержания на территории России. Его объявили в международный розыск.

Отмечается, что уголовное дело об особо крупном мошенничестве, в котором фигурирует Мешков, возбудили в январе 2019 года. Расследование начали из-за материалов проверки Генпрокуратуры, которая выявила махинации при исполнении контракта между НИЦ РКП и подрядчиком (ООО "Москапстрой"). Так, из выделенных 3,2 миллиарда рублей бюджетных средств около 1 миллиарда рублей похитили.

СК установил, что из 1,5 миллиарда рублей, полученных "Москапстроем" почти сразу после победы в конкурсе, более 1 миллиарда рублей оказалось на счетах фирм с признаками фиктивности. По данным следствия, оттуда деньги ушли контрагентам. В феврале 2020 года "Москапстрой" признали банкротом. Следователи установили, что он выполнил только 3% работ, израсходовав 53 миллиона рублей.

В газете уточнили, что почти всех фигурантов расследования задержали с 14 по 16 июля 2021 года. Басманный суд тогда по ходатайству следствия отправил в СИЗО бывшего соучредителя и экс главного бухгалтера "Москапстроя" Василия Тубольцева, нескольких руководителей фирм, задействованных, как считают в СК, в выводе денег.

В мае 2022 года всем им, помимо изначально вмененного мошенничества, инкриминировали еще и легализацию денежных средств (часть 4 статьи 174.1 УК РФ). Скрывшийся от следствия гендиректор и второй соучредитель "Москапстроя" Максим Щербаков, заключивший 20 договоров на сумму более 1 миллиарда рублей, был заочно арестован в ноябре 2021 года.

При этом, отмечается в сообщении, следствие долгое время не могло определиться с ролью тогдашнего топ-менеджмента "Роскосмоса" в махинации. В действиях Мешкова и исполнительного директора "Роскосмоса" по капстроительству Алексея Бородина изначально было усмотрено превышение должностных полномочий. Считалось, что они способствовали реализации криминальной схемы, с помощью которой "Москапстрой" стал единственным участником закрытого тендера.

Подчеркивается, что следствие начало проявлять интерес к Мешкову в 2021 году. После этого он уволился из аппарата полпреда президента в ПФО и исчез. Меньше чем через год задержали его экс-заместителя в "Роскосмосе" Максима Мамсурова. По некоторым данным, якобы именно он завизировал перечисление бюджетных средств на счета "Москапстроя".

Между тем в ноябре 2019 года Следственный комитет РФ по Амурской области возбудил два уголовных дела по факту хищений при строительстве объектов космодрома Восточный. Уточнялось, что дела возбуждены по статье "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере".

В июне 2021 года заместитель гендиректора "Роскосмоса" по строительству Юрий Росляк был освобожден от занимаемой должности. Он отвечал за строительство космодрома Восточный.

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