Мать тренера, задержанной из-за гибели девочки в бассейне, прокомментировала произошедшее

Фото: телеграм-канал "112"

Тренер по синхронному плаванию, чья ученица утонула во время тренировки в бассейне Подольска, преподает с 2007 года. Об этом "360" рассказала мать специалиста.

По ее словам, тренер была очень ответственной, поэтому не могла допустить, чтобы подобное случилось из-за халатности.

Преподавать она начала после окончания школы. Под ее руководством занималось много детей, которые всегда ее любили, пояснила мать девушки.

"Она сама в шоке, и я без конца плачу. <…>. Она работала раньше в Москве, и дети всегда ее любили. Переживали, когда тренер другой, они всегда хотели только к ней. Какая-то ошибка произошла", – сказала женщина.

Происшествие случилось в одном из физкультурно-оздоровительных комплексов Подольска 18 сентября. По данным следствия, 32-летняя тренер не обеспечила должных мер безопасности, из-за чего 14-летняя девочка утонула во время тренировки. По факту ЧП следователи возбудили дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть человека"). Тренера задержали.

