Певец Кай Метов попал в больницу после ДТП в Белоруссии

Фото: instagram.com/kay_metov

Российский певец Кай Метов попал в ДТП в Белоруссии. Авария произошла недалеко от Минска. Артист получил травмы и был госпитализирован.

"В целом все нормально, в областную больницу привезли, <...>. В целом никаких патологий не выявили, ну, ушибы там небольшие, травмы, гематомы", – приводит слова музыканта телеканал РЕН ТВ.

Он также добавил, что в момент аварии находился на заднем сидении автомобиля и не был пристегнут ремнем безопасности.

В Белоруссии Метов должен был участвовать в концерте в честь дня города Гродно. Организаторы уже сообщили, что российский певец не выступит.

Ранее сообщалось, что вокалист и клавишник рок-группы Animal ДжаZ Александр Красовицкий и Александр Заранкин попали в аварию в Ульяновской области.