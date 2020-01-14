Музыканты группы Animal ДжаZ попали в ДТП

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Вокалист и клавишник рок-группы Animal ДжаZ Александр Красовицкий и Александр Заранкин попали в аварию в Ульяновской области. Об этом Красовицкий написал в своем Instagram.

"Если ты забыл, что надо жить каждый день как последний, тебе напомнят", – написал он под фотографией с разбитой передней частью машины.

Музыкант добавил, что с ними все в порядке и они продолжают свой запланированный концертный тур. Ранее ульяновские СМИ сообщали, что инцидент произошел 13 января на дороге по пути в Самару.

Информацию о ДТП подтвердила РБК и PR-менеджер Animal Jazz и Zero People Мария Минина. Она также отметила, что с участниками группы все хорошо, тур Zero People продолжается.

Animal ДжаZ – рок-группа из Санкт-Петербурга, которая образовалась в 2000 году. Музыканты выступают в стиле тяжелой гитарной эклектики. В 2015 году их рок-альбом был признан лучшим по версии iTunes Russia. В группе играют Александр Красовицкий, Евгений Ряховский, Александр Заранкин, Сергей Кивин, Юрий Смирнов, Денис Бурулин и Руслан Тимонин.

