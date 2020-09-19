Мужчина без страховки полез на самый высокий небоскреб Парижа

Фото: AP/TASS/Christophe Ena

Неизвестный попытался подняться на самый высокий небоскреб Парижа башню Монпарнас. При этом мужчина предпочел не использовать страховочные тросы.

Как сообщает РИА Новости, все произошло в 15 округе французской столицы. В пятницу вечером мужчина предпринял попытку голыми руками залезть на небоскреб, высота которого составляет 209 метров.

Отмечается, что на полпути к заветной цели мужчину задержали спасатели. На данный момент его судьба неизвестна.

Ранее спасатели сняли мужчину с арки Крымского моста в центре столицы. После этого мужчину передали сотрудникам полиции для разбирательства.