Грудинин назвал глупостью информацию об аресте акций "Совхоза имени Ленина"

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Директор "Совхоза имени Ленина", экс-кандидат в президенты РФ Павел Грудинин не стал комментировать сообщения о том, что суд наложил арест на его акции в совхозе.

"Займитесь чем-нибудь серьезным. Какая-то глупость. Это ни о чем просто", − заявил Грудинин RT .

Ранее сообщалось, что Видновский городской суд Подмосковья арестовал акции Грудинина в "Совхозе имени Ленина". Решение об этом приняли в рамках процесса о разделе имущества между Грудининым и его бывшей супругой Ириной. Как пояснила адвокат Елена Бойцова, формально других ценностей и недвижимости у экс-кандидата в президенты нет, его основным активом являются акции.