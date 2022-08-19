Пострадавшая на концерте "Дельфина" рассказала об инциденте с файерами

Фото: телеграм-канал "78 Новости"

Одна из пострадавших девушек на концерте группы "Дельфин" в Санкт-Петербурге рассказала об инциденте с файерами. Об этом сообщает портал 78.ru.

"Какой-то непонятный мужчина решил зажечь фаер. Когда сверху зажигали, оно как-то назад пошло, а когда начали снизу, пошло прямо на нас, попало на меня", – рассказала девушка.

По словам пострадавшей, ей в глаз попало что-то вроде пепла, но в настоящее время ее состояние улучшилось.

Девушка отметила, что все случилось в первой половине концерта. В результате большую часть выступления ей пришлось просто просидеть.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали на концерте группы "Дельфин" в Санкт-Петербурге. Неизвестный пронес в клуб фаеры и зажег их в толпе. Нарушителя пытались задержать, но в образовавшейся суматохе ему удалось скрыться.

