Демонтаж самолета А321. Прямой эфир

Начались работы по демонтажу двигателей самолета А321 и предварительные работы по отстыковке крыльев. Об этом сообщили в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧП. В штабе отметили, что накануне демонтировали салон.
ЧП произошло утром 15 августа – воздушное судно авиакомпании "Уральские авиалинии" вылетело из аэропорта Жуковский рейсом U6178 Москва – Симферополь. После попадания в двигатели стаи птиц лайнер совершил жесткую посадку на кукурузном поле. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. За медпомощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей. Госпитализация потребовалась только одной женщине.
Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам A321. Остальных членов экипажа глава государства наградил орденами Мужества.
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