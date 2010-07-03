Демонтаж самолета А321. Прямой эфир

Начались работы по демонтажу двигателей самолета А321 и предварительные работы по отстыковке крыльев. Об этом сообщили в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧП. В штабе отметили, что накануне демонтировали салон.

ЧП произошло утром 15 августа – воздушное судно авиакомпании "Уральские авиалинии" вылетело из аэропорта Жуковский рейсом U6178 Москва – Симферополь. После попадания в двигатели стаи птиц лайнер совершил жесткую посадку на кукурузном поле. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. За медпомощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей. Госпитализация потребовалась только одной женщине.

Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам A321. Остальных членов экипажа глава государства наградил орденами Мужества.