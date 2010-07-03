Пострадавшего в результате несчастного случая ребенка эвакуировал вертолет МАЦ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировал в медучреждение ребенка, который пострадал в результате несчастного случая в ТиНАО, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Уточняется, что инцидент произошел в поселке Птичное.

"Вертолетом с места ЧП пострадавшего ребенка в сопровождении мамы эвакуируют в специализированное лечебное учреждение Москвы", – говорится в сообщении.

Ранее вертолет МАЦ эвакуировал двух мужчин, которые получили ожоги при пожаре в Троицке. Оперативный дежурный рассказал, что произошло возгорание малоэтажного жилого здания.

