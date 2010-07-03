Путин развеял слухи о причинах паводка в Иркутской области

Фото: ТАСС/Пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Во время беседы с пострадавшими от паводка в Иркутской области Владимир Путин отверг версию о том, что бедствие было связано со взрывными или какими-то иными работами. Слова главы государства приводит ТАСС.

"Нет причин, связанных с какими-то работами", – заверил собравшихся глава государства.

До этого одна из участниц встречи рассказала президенту о ходивших несколько лет назад слухах о том, что случившееся тогда наводнение вызвали некие взрывные работами в Саянах. Именно эту версию президент опроверг. При этом Путин согласился с предположением о том, что паводок не был бы столь масштабным, если бы не массовые незаконные рубки леса. Глава государства подчеркнул, что борьба с такими преступлениями продолжится.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня. В 107 населенных пунктах подтоплено 10,8 тысячи жилых домов и 11,05 тысячи приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автодорог. Также вода повредила 22 автомобильных моста. Число погибших от стихии на сегодняшний день составляет 25 человек. Еще 11 жителей региона считаются пропавшими без вести. Разрушенными и не подлежащими восстановлению оказались более 3,5 тысячи домов.