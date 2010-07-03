Жители соседних домов пожаловались на громкую музыку из "Бутырки"

Жители домов по соседству с "Бутыркой" жалуются на громкую музыку, которая звучит из следственного изолятора. Радио, по их словам, не выключается весь день. Просьбы уменьшить громкость результатов не дали.

"Я работаю из дома. Это невозможно – жарко, но мне приходится сидеть с закрытыми окнами. Когда я разговариваю по телефону, люди слышат, что у меня музыка какая-то играет", – рассказала телеканалу Москва 24 Ольга Трегубова.

Женщина отправила жалобу в учреждение. Там ответили, что все нормы по шуму соблюдаются.

В декабре прошлого года появилась информация, что СИЗО "Бутырка" и "Пресня" планируют закрыть. Новый СИЗО, рассчитанный на пять тысяч мест, построят либо на Дмитровском шоссе, либо в ТиНАО. А в Мосгордуме предлагают обустроить Бутырку по образцу бывшей тюрьмы на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге.

Не исключено, что здание выкупят частные лица. "Бутырка" считается самой крупной и одной из старейших тюрем России. Здание, которому больше 200 лет, входит в список охраняемых государством памятников истории и архитектуры.

"Надо понимать, что это будет огромный инфраструктурный объект (новый изолятор. – Прим. ред.), и построить его за год-два вряд ли станет возможно", – рассказывает ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

По словам специалиста, абсолютно во всех следственных изоляторах в Москве играет музыка. Так администрация старается предотвратить так называемую межкамерную связь в прогулочных двориках.

