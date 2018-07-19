Вертолет Ми-8 с туристами совершил жесткую посадку на Камчатке

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Вертолет Ми-8 с десятью людьми на борту совершил жесткую посадку у реки Левая Озерная Карагинского района Камчатки. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, сообщили в дежурно-диспетчерской службе Карагинского района.

Представители службы добавили, что инцидент произошел около 6:11 по московскому времени. Предположительно, в вертолете были туристы, поскольку в районе реки Левая Озерная находятся охотничьи угодья, отметил собеседник ТАСС.

Известно также, что при посадке получил повреждения хвостовой винт Ми-8. Людей заберет с места инцидента другой вертолет. Причины жесткой посадки выясняются.