Вертолет Ми-8 с туристами совершил жесткую посадку на Камчатке

19 июля, 09:10
Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Вертолет Ми-8 с десятью людьми на борту совершил жесткую посадку у реки Левая Озерная Карагинского района Камчатки. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, сообщили в дежурно-диспетчерской службе Карагинского района.
Представители службы добавили, что инцидент произошел около 6:11 по московскому времени. Предположительно, в вертолете были туристы, поскольку в районе реки Левая Озерная находятся охотничьи угодья, отметил собеседник ТАСС.
Известно также, что при посадке получил повреждения хвостовой винт Ми-8. Людей заберет с места инцидента другой вертолет. Причины жесткой посадки выясняются.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: