Киркоров показал видео посадки самолета Варна – Москва

Филипп Киркоров опубликовал видеозапись посадки самолета Варна – Москва. Видео опубликовано на странице музыканта в Instagram.
Самолет, на котором Киркоров с детьми возвращался из Болгарии, смог приземлиться в Домодедове только со второго раза.
По словам певца, самолет сначала резко снизился, ударился шасси о взлетно-посадочную полосу. После этого пилоты увели лайнер на второй круг. Артист заявил, что в произошедшем "приятного мало".
"Достаточно жестко приземлились и сразу же залетели обратно. Причину не знаю, профессионализм пилотов и летчиков делал все возможное для того, чтобы со второй попытки мы приземлились нормально. Что там произошло и почему это произошло, я не знаю. Конечно, все испугались, дети испугались, но, как могли, успокоили", – рассказал сам музыкант телеканалу Москва 24.
В свою очередь, авиакомпания S7 опровергла жесткую посадку самолета в Домодедове. Представители компании рассказали, что самолет действительно уходил на второй круг, но такое решение было принято командиром воздушного судна из-за сильного ветра. Сотрудники отметили, что посадка прошла в штатном режиме.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.