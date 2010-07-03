Киркоров показал видео посадки самолета Варна – Москва

Филипп Киркоров опубликовал видеозапись посадки самолета Варна – Москва. Видео опубликовано на странице музыканта в Instagram

Самолет, на котором Киркоров с детьми возвращался из Болгарии, смог приземлиться в Домодедове только со второго раза.

По словам певца, самолет сначала резко снизился, ударился шасси о взлетно-посадочную полосу. После этого пилоты увели лайнер на второй круг. Артист заявил, что в произошедшем "приятного мало".

"Достаточно жестко приземлились и сразу же залетели обратно. Причину не знаю, профессионализм пилотов и летчиков делал все возможное для того, чтобы со второй попытки мы приземлились нормально. Что там произошло и почему это произошло, я не знаю. Конечно, все испугались, дети испугались, но, как могли, успокоили", – рассказал сам музыкант телеканалу Москва 24.

В свою очередь, авиакомпания S7 опровергла жесткую посадку самолета в Домодедове. Представители компании рассказали, что самолет действительно уходил на второй круг, но такое решение было принято командиром воздушного судна из-за сильного ветра. Сотрудники отметили, что посадка прошла в штатном режиме.