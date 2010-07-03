Подросток пострадал при контакте с линией электропередач в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал в медучреждение пострадавшего при несчастном случае в Щербинке, сообщает Агентство "Москва".

Экипаж вылетел по вызову на улицу Весенняя. По словам очевидцев, 16-летний подросток сильно пострадал от контакта с линией электропередач. До больницы его сопровождала авиамедицинская бригада.

В апреле в Серебряном бору при попытке разжечь костер пострадал ребенок. Он получил рваную рану ноги в результате взрыва.

В марте несовершеннолетний получил ожоги лица, ладоней, ягодиц и бедер из-за вспыхнувшего бензина в Восточном Измайлове. Ничего рассказать подросток не смог в связи с шоковым состоянием.