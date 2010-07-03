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В Серебряном бору при попытке разжечь костер пострадал ребенок. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что 9 апреля в полицию поступило сообщение о госпитализации 11-летнего мальчика в восьмое хирургическое отделение. Уточняется, что ребенок получил рваную рану ноги в результате взрыва, пытаясь разжечь костер.

В настоящее время по факту происшествия ведется проверка, материалы переданы в подразделение по делам несовершеннолетних.

Ранее 16-летний подросток получил ожоги лица, ладоней, ягодиц и бедер из-за вспыхнувшего бензина. Инцидент произошел в Восточном Измайлове на улице Нижняя Первомайская.

