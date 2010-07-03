Подросток с ожогами лица и ягодиц попал в реанимацию

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В столице 16-летний подросток получил ожоги лица, ладоней, ягодиц и бедер из-за вспыхнувшего бензина. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в Восточном Измайлове на улице Нижняя Первомайская. "Несовершеннолетний находился в шоковом состоянии и о том, как получил травмы, ничего рассказать не смог", – сообщил источник.

Сейчас молодой человек находится в хирургической реанимации. В обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться сотрудникам полиции.

Несколькими днями ранее в Санкт-Петербурге 14-летний подросток получил сильные ожоги. Ученик восьмого класса, заправляя зажигалку, случайно облил себя бензином и поджег. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в детскую больницу, где ему была оказана квалифицированная медицинская помощь.