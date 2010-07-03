Ребенка в Зеленограде госпитализировали после похода к парикмахеру

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства инцидента в одной из парикмахерских Зеленограда, где пострадал ребенок. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в полиции.

Инцидент произошел вечером 12 марта. В больницу привезли четырехлетнюю девочку, у которой медики диагностировали растяжение мышц шеи. По словам матери, сотрудница парикмахерской подняла ее дочь за уши.

Сейчас девочке оказывают необходимую помощь.