Стиральная машина упала на ребенка в столичной квартире

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Ребенок пострадал в результате падения стиральной машины в квартире на востоке столицы.

Инцидент произошел на улице 15-я Парковая, рассказал Агентству "Москва" в экстренных службах.

Как говорится в сообщении, "стиральная машина упала и придавила ребенка".

Подробности происшествия не приводятся. На место была направлена машина скорой помощи.

18 февраля в результате обрушения лепнины на одном из домов в Москве пострадал ребенок.