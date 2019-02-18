Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

СК начал проверку после обрушения лепнины на севере Москвы, в результате которого пострадал ребенок. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Как рассказала Иванова Агентству "Москва", инцидент произошел на Ленинградском проспекте 17 февраля. В результате незначительного обрушения лепнины на одном из домой 10-летняя девочка получила ушиб.

В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.